Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 18 kilo 544 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 18 kilo 544 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.