Haberler

Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Ele Geçirildi

Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 18 kilo 544 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucunun, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 18 kilo 544 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 18 kilo 544 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.