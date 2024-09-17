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Van Hudut Hattında Metamfetamin Yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 5.778 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 şahıs da engellendi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 5.778 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Van hudut hattında arama tarama faaliyetleri sırasında 5.778 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.778 gram metamfetamin ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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