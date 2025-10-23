Van Hudut Hattında 91 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında düzenlenen arama tarama faaliyetleri sonucunda 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddelerin Jandarma ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 91 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel