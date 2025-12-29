Van hududunda 77 kilo 805 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyetleri kapsamında 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudutların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürdüğü vurgulandı.

Hudut Kartallarının, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 77 kilo 805 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğinin belirtildiği açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddenin, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği aktarıldı.