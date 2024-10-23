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Van Hudut Hattında 71 Bin 644 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van Hudut Hattında 71 Bin 644 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde toplam 71 bin 644 gram uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı. Bu operasyon, terör örgütlerinin uyuşturucu çetelerine karşı yapılan önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 71 bin 644 gram uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 71 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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