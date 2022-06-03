Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi - Haberler

Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde, 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi. Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde, 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi. AA / Harun Kutbe - Güncel Van Güncel Haberler

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