Van Hudut Hattında 31 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.