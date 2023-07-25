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Van Hudut Hattında 2 Ton 90 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu. Hudutlarda uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında görev yapan Mehmetçiklerimiz; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyeti sonucu sınır hattında 2 ton 90 kilo ağırlığında toz esrar ele geçirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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