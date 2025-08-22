Van Hudut Hattında 166 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
