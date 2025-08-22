Van Hudut Hattında 165 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel