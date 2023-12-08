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Van hudut hattında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 143 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 143 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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