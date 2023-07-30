Van Hudut Hattında 130 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu. Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.