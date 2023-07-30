Van Hudut Hattında 130 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu. Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 130 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.