Van Hudut Hattında 109 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 109 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Sınır hatlarında yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında Van hudut hattında 109 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yakalanan uyuşturucunun, Başkale Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel