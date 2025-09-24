Haberler

Van Hudut Hattında 1 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddeler, Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1221 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
