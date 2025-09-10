Haberler

Van Hudut Hattında 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan denetimlerde 1 kilo 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddenin, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 1 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 1 kilo 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucunun Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Cengiz Ünder'in içinden adeta Messi çıktı, Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı

Cengiz'in yaptıklarını gören Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.