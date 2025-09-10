Van Hudut Hattında 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan denetimlerde 1 kilo 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddenin, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği belirtildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Son olarak Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 1 kilo 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucunun Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel