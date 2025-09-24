Haberler

Van Hudut Hattında 1 Kilo 221 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.