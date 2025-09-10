Van Hudut Hattında 1.053 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" bilgisine yer verildi.