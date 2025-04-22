Van-Hakkari Yolunda Trafik Kazası: Adli Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van- Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.