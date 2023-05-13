Van, Hakkari ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

Van, Hakkari ve Muş'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Van, Hakkari ve Muş'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

706 bin 445 seçmenin oy kullanacağı Van'da 2 bin 294 sandık kuruldu.

Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, koridorlarda yönlendirme yazılarını astı, sınıflarda oy kullanılacak kabinler kurdu.

Hakkari

İl Seçim Kurulunca sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.

Kentte yarın saat 08.00'den itibaren 186 bin 155 seçmen 590 sandıkta oy kullanabilecek.

Kent merkezindeki bazı köylerdeki seçmenler, köylerinde kamuya ait bina olmadığı için taşıma yöntemiyle yakın okullarda oy kullanacak.

Muş

Muş'ta da görevliler tarafından Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Sandık başkanları, vatandaşların daha oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini kurdu.

Kentte 242 bin 486 seçmen, 859 sandıkta oy kullanacak.