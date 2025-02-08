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Van, Hakkari ve Muş'ta Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Etkiliyor

Van, Hakkari ve Muş'ta Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Etkiliyor
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Van, Hakkari ve Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Van, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 7 mahalle ve 5 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapalı olan 31 yerleşim yerinden 30'u ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Ekipler, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde ise etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 13 derece ölçüldüğü ilçede saçaklarda 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için brandayla örttü.

Vatandaş İsmail Yalçınkaya, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Araçlar çalışamayacak duruma geliyor. Bu yüzden biraz zorlanıyoruz. Donmaya karşı arabamı brandayla örtmeme rağmen çalışmadı." dedi.

Muş

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 21 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Yentür, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Bitlis

Bitlis'te 2 gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan 111 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kurtkan, açılan köy yollarında genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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