Haberler

Van, Hakkari ve Muş'ta karla mücadele sürüyor

Van, Hakkari ve Muş'ta karla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı. Hakkari ve Muş'ta ise kar nedeniyle kapanan 51 köy yolu ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Van'da kar nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı, Hakkari ve Muş'ta 51 köy yolu ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürpınar'da 22, Başkale ilçesinde de 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda biriken kar, kamyonlarla şehir dışına çıkarıldı.

Hakkari

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde sağanak ve sis etkili oldu.

Kar nedeniyle kapanan 43 yerleşim yerinin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Muş

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığını ifade eden Yentür, kar yağışı ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title