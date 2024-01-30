Van, Hakkari ve Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Van, Hakkari ve Muş'un bazı ilçelerinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayalar köyüne bağlı Seçkin mezrasının yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede zor şartlarda çalışma yürüten görevliler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.

Bölgede yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Van

Van'ın Başkale ilçesinde ise kırsaldaki bazı mahallelerin yolunda kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı.

Büyükşehir Belediyesi Başkale Yol Yapım ekipleri, karın yer yer 3 metreyi aştığı kırsaldaki yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çaba gösteriyor.

Bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, adeta kardan tüneller yaparak 2 mahalle ve 3 mezranın yolunu açtı.

Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinde de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kapanan yolları açan ekipler, genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 116. Malazgirt Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat kara yolu ile bu güzergahtaki köylere ulaşımın daha rahat sağlanması için çaba sarf ediyor.

Saha Amiri Ali Ömeroğlu, yoğun kar ve fırtına nedeniyle Malazgirt-Ahlat kara yolunu açmakta zorlandıklarını belirterek, "Biz yolları açıyoruz ama fırtına ve tipi tekrar dolduruyor. Kar yüksekliği yer yer değişiyor. İlerlemekte zorlanıyoruz." dedi.