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Van, Hakkari ve Bitlis'te kapanan yolların çoğu açıldı

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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 393 yerleşim biriminin yolundan 372'si açıldı, 21 yolda çalışmalar sürüyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 393 yerleşim biriminin yolundan 372'si açıldı, 21 yolda çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 152 yerleşim biriminin yolundan 141'ini açan ekipler, kalan 11 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kapanan 191 köy ve mezra yolundan 181'i, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler, kalan 10 köy ve mezra yolunu da açmaya çalışıyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün kentte kar nedeniyle kapanan 50 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

Kurtkan, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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