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Van, Hakkari ve Bitlis'te 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da 2 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkari'de 89 yerleşim birinin yolundan 72'si, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı. Bitlis'te ise 266 köy yolundan 259'unun açıldığı belirtildi. Muş'ta ise 241 köy yolunun tamamı açıldı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da 2 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 26 yerleşim birinin yolu kapandı.

Söz konusu yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde dünden bu yana 89 yerleşim birinin yolundan 72'si, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.

Ekipler, kapalı 17 köy ve mezra yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 266 köy yolundan 259'unun açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı olan 7 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan 241 köy yolunun tamamını açtıklarını belirtti.

Yollarda genişletme çalışmasının devam ettiğini aktaran Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Bitlis Muş Van Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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