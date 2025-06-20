Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te Karneler Dağıtıldı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Van'da 1605 okulda 285 bin 865 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İpekyolu ilçesindeki İki Nisan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Hakkari

Kent genelinde 441 okulda eğitim gören 60 bin 842 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mustafa Kemal Paşa Anaokulu'nda düzenlenen programa katılarak minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çocuğunun da karne aldığı törende öğrenci ve velilerle sohbet eden Çelik, daha sonra Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezen Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı, başarı temennisinde bulundu.

Öğrenciler de Çelik'e ellerindeki Türk bayraklarıyla "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyerek ve alkışlayarak sevgilerini gösterdi.

Çocuklara sarılarak teşekkür eden Çelik, ardından öğretmenler odasında video konferansla eğitimcilere hitap etti.

Çelik, öğretmenlerin çocukların gelişmesinde büyük etkiye sahip olduklarını belirterek, tüm eğitimcilere gayretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Muş

Kent genelinde 699 okulda eğitim gören 104 bin 927 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Avni Çakır, 2071 Melikşah İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı, tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakır, eğitim ve öğretimde çok güçlü bir il olduklarını söyledi.

Muş'ta tüm kurum ve kuruluşlarla çocukları yarınlara güçlü şekilde hazırlamak için uyum içerisinde çalıştıklarını bildiren Çakır, "Çocuklarımızın sadece sınıflarda değil, sınıf dışındaki sosyal etkinliklerde özellikle sportif faaliyetlerde yer almaları için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda ilimiz çok ciddi ivme yakaladı. Sportif başarılarıyla sadece bölgemizde değil, ülkemiz genelinde ismini güçlü şekilde duyurmaya başladı." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Şube Müdürü Nedim Öner katıldı.

Bitlis

Kent genelinde 97 bin 196 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ahmet Karakaya, öğrencilere karnelerini teslim etti.

Yaz tatili için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Karakaya, şunları kaydetti:

"Çocukların bir yıl boyunca verdiği emeklerinin karşılığı olan karnelerini teslim ettik. Çocuklarımızın akademik anlamda başarılı olmasını, gelişim açısından da en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Yaz tatili boyunca kitap okumalarını, gezmelerini, arkadaşlarıyla güzel oyunlar oynamalarını önemsiyoruz. Yeni okulların yapılması, eğitim kalitesinin artırılması için çalışma arkadaşlarımızla programlarımızı uygulamaya geçiriyoruz. Eğitimin en büyük paydaşlarından biri öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi fedakarca geleceğe hazırlıyor. Kendilerine müteşekkiriz."