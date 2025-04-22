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Van-Hakkari Karayolunda Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı

Van-Hakkari Karayolunda Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van- Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: KAZAYLA İLGİLİ 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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