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Van-Hakkari Karayolu'nda Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı

Van-Hakkari Karayolu'nda Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, 12 yurttaşın yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van- Hakkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini 12 yurttaşın da yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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