Van-Hakkari kara yolunda askeri araçla çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 13 asker yaralandı

Van-Hakkari kara yolundaki Hoşap mevkisinde meydana gelen kazada, askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, 13 asker yaralandı. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

VAN- Hakkari kara yolunda askeri araçla çarpışan otomobildeki Faruk Tanış öldü. Şarampole yuvarlanan askeri araçta yaralanan 1'i ağır 13 asker, kara ambulansı ve ambulans helikopterle çevre hastanelere götürüldü.

Kaza, Van-Hakkari kara yolundaki Hoşap mevkisinde, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Başkale istikametinden gelen askeri araç ile karşı yönden gelen 34 SP 7824 plakalı otomobil çarpıştı. Askeri araç çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki Faruk Tanış hayatını kaybederken, 1'i ağır 13 asker yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen kara ambulansı ve ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.