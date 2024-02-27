Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldıktan sonra tekrar açıldı

Van'da düşen çığ nedeniyle kapatılan Van- Hakkari kara yolu, "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından araç geçişlerine açıldı.

Güzeldere Geçidi bölgesinde dün düşen çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Van- Hakkari kara yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Sabah saatlerinde birçok kurumdan teknik personelin bulunduğu "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, çığın düştüğü bölgeye gitti.

Komisyon üyeleri, güzergahtaki kar tabakasını ölçtü, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol etti.

Yolun dün akşamdan bu yana kapalı tutulması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgedeki dinlenme tesislerine yakın yerlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar, yolun açılmasını beklediklerini anlattı.

Sürücülerden Nusret Alp, "05.00'ten bu yana buradayım. Yolda çığ riski var. Bu yüzden bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, çığın sürüklediği minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yol kontrollü olarak açıldı

Yapılan kontrollerin ardından yolun açılmasına karar verildi. Bunun üzerine bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Dünden bu yana bekleyen sürücüler, araçlarıyla Van ve Hakkari istikametine hareket etti.

Çığın sürükleyerek şarampolden yuvarladığı minibüs ise ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi.