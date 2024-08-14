Üye Girişi
Haberler

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, programda yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

AK Parti'de siyaset yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kayatürk, "Gözlerimizi önemli bir hareketin içerisinde açtık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan yeni Türkiye'yi ve AK Parti'yi gençlerimize iftihar vesilesi olarak anlatacağız. Bu harekette Cumhurbaşkanı'mıza yol arkadaşlığı yaptığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Sadece Van'a, ülkemize değil, ümmete, mazlumlara, mağdurlara ne kadar büyük hizmetler yapıldığını liderimizle görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az." diye konuştu.

İl Başkanı Emre Güray ise AK Parti'nin siyaset sahnesinde 23 yılını geride bıraktığını hatırlattı.

Partinin kuruluşundan bu yana Van'ın gerekli tüm hizmetleri aldığını dile getiren Güray, şunları kaydetti:

"Kentimiz kamu yatırımlarında 81 il arasında dokuzuncu sırada. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ve bakanlarla beraber Van'ımıza birçok konuda destek sundular. Van, ihya, inşa ve imar anlamında birçok konuda destek gördü. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu destekler kalkınma, huzur ve güven anlamında devam edecek."

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

Hakkari

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösterimi ve pasta kesiminin ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır milletin hizmetinde yol yürüdüğünü, bundan sonra da bu yolda yürümeye devam edeceğini belirten Kaya, partide önceki dönemlerde görev yapan yöneticilere teşekkür etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, teşkilatta yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, partinin gençliğe görev ve sorumluluk eksenli tarihi bir misyon yüklediğini ifade ederek, "AK Parti gençliği, kısa rüyaların değil gerek ulusal gerekse uluslararası çapta 2023, 2053, 2071 vizyonlarının omuzlarına yüklediği vazife ve sorumluluklarının farkında olan uzun bir yolun bilinçli yolcularıdır." dedi.

Programa Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe ve belde başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Bitlis/Muş

Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığınca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Başkanı Kadir Köstekçi, programda yaptığı konuşmada, memlekete icraat yapacak tek partinin AK Parti olduğunu ifade etti.

Köstekçi, "Gelecek dönem ve bu yıl içerisinde tüm icraatları ve vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getireceğiz. İcraatın adının AK Parti olduğunu herkese göstereceğiz. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Bu yüzyılı inşa ve ihya edecek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Muş'ta da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki konuşması izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti hakkari Bitlis Muş Van Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Düello kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği bakımı nasıl olur, özellikleri ne? Akşam sefası çiçeği ne zaman açar? Kitap okumanın faydaları neler? Kitap okumanın ne faydası var? Kitap okumak insana ne kazandırır? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
title