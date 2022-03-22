Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 185 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 185 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 40 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından kaynaklı 27 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Kentte gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen sıcaklıktan dolayı çatı ve saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkisini sürdüren kar nedeniyle 55 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.