Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 102 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 451 mahalle ve mezra yolundan 360'ı ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 91 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kapanan 32 yerleşim biriminden 31'nin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Şemdinli'ye bağlı Alan köyü yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 10 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana 39 köy yolunu açtıklarını bildiren Kurtkan, kalan yollarda karla mücadele ekiplerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunu açtıklarını belirtti.

Ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüttüğünü ifade eden Yentür, acil durumlar için de gerekli önlemlerin alındığını aktardı.