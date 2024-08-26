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Van-Hakkari arasındaki Güzeldere Tüneli'nin yapımı tamamlanmak üzere

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Hakkari arasında yapımı devam eden Güzeldere Tüneli hakkında bilgi verdi. Tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak ve ulaşım süresi 6 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yıllık 145,7 milyon lira tasarruf sağlanacak ve karbon salınımı azalacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Van- Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak. 32 virajlar sayesinde 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Van- Hakkari arasında yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli hakkında bilgi verdi. Tüneldeki kazı destek çalışmalarını geçen aylarda tamamladıklarını hatırlatan Uraloğlu, tünelin nihai beton kaplama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Van- Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Tünel sayesinde yol 1 kilometre kısalacak. 32 virajlar sayesinde 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Van ile Hakkari arasında kuzey güney aksı olarak uzanan devlet yoluyla Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ile Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlandığını ve yurt dışı ticaretine hizmet verildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarının 38 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan kısımda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hakkari Ekonomi Van Ekonomi Güncel Haberler

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