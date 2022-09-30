Van haberleri: Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Edinilen Van haberine göre Van merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Van merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Van'ın Muradiye ilçesi merkezli Tekirdağ, Bilecik ve Kütahya illerinde "tefecilik" operasyonu düzenledi. Ekiplerce 27 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Van'da 13, Tekirdağ'da 2, Bilecik'te 1 ve Kütahya'da 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 70 dolu çek ve senet, 49 alacak verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, 317 fişek ve 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirildi. 10 şüpheli tutuklandı Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Eylül'de 17 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı açılamada, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 29 milyon lira para döngüsünün olduğu belirtildi. Açıklamada, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklandığı, 4'ünün adli kontrol şartıyla 3'ünün de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Muradiye Eylül Van Güncel Haberler

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