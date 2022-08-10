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Van haberleri: Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

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Van haberleri: Van Gölü'nde 50 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

Van haberi: Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Kocaeli Dostluk Parkı'na yapılacak 50 metrelik iskelenin çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısındaki Kocaeli Dostluk Parkı'na yapılacak 50 metrelik iskelenin çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı Kocaeli Dostluk Parkı'na teknelerin de yanaşabileceği şekilde tasarlanan iskele inşa edecek.

Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak tasarlanan ve yüzde 70'i tamamlanan iskelenin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Van Gölü Kocaeli Van Güncel Haberler

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