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Van haberleri | Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Van haberleri | Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Gelen Van haberine göre Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda "terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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