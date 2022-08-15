Van haberleri: Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı Van bölgesinden gelen habere göre Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etti. Bu çerçevede 8-14 Ağustos'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 2, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında da 19 şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Emre Ilıkan PKK Van Güncel Haberler

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