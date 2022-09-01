Van haberleri | Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Van habere göre Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı. Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ağustos'ta "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 98 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 163 şüpheliyi yakalayan ekipler, 25 bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 litre alkol, 470 litre akaryakıt, 30 nargile tütünü, 121 kilogram çay ve 76 kilogram şeker ele geçirdi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Jandarma Van Güncel Haberler

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