Van haberleri! Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Van habere göre Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 19-25 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19,14 gram eroin, 9,71 gram esrar, 14,74 gram sentetik uyuşturucu, 12 hap ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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