Van haberleri: Van'da ot yığınlarında çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Edinilen Van gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınlarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınlarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde Tebrizi ve Metin Ket'e ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye giden Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında yüzlerce bağ ot kül oldu.
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel