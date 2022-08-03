Kayısıları kış için hazırlayan kadınlar

Güneşe bırakılan kayısılar

Çıkartılan kayısı çekirdekleri

Hayriye Koç ile röportaj

Veysel Koç ile röportaj Van'da kadınlar kışlık ihtiyaçları için kayısı kurutuyor

Van'ın Edremit ilçesinde bahçelerde hasat edilen kayısılar, kadınlar tarafından kışın tüketilmek üzere kurutuluyor.

Tarihi yapıları ve geniş meyve bahçeleriyle öne çıkan ilçede vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirdikleri kayısıları kurutarak hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor.

Elmalı Mahallesi'nde imece usulü kayısı toplayan kadınlar, bir bölümünü çekirdeklerinden ayırıp bir bölümünü de çekirdekleriyle bahçelere, evlerin damlarına ve balkonlara sererek kurumaya bırakıyor.

Güneş altında kuruduktan sonra toplanan kayısılar, hem sipariş üzerine satılıyor hem de ailelerin ihtiyaçları için saklanıyor.

Üç çocuk annesi Hayriye Koç, AA muhabirine, kayısı kurutma mesailerinin yaklaşık iki ay sürdürdüğünü söyledi.

Sıcak hava nedeniyle çalışmakta zorlandıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bahçemizde kayısı ve diğer meyve ağaçlarımız var. Bu dönemde kayısı hasadına başlıyoruz. Ağaçlardan tek tek topladıktan sonra içlerini açıp çekirdeğini çıkarıyoruz. Sonra da bahçede kartonların üstünde kurutuyoruz. Hem ev işlerinde hem de bağ ve bahçede çalışıyoruz. Kurutmadığımız kayısılardan da reçel, komposto ve çeşitli tatlılar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Veysel Koç da "Kayısıların ağaçtan sofraya gelen süreci meşakkatli oluyor. Bu dönemde bahçede kadınlara yardım ediyoruz. Yük kadınların omuzunda. Zor ama bir o kadar da tatlı bir mesai. Ailece bu işi yapıyoruz. Bu yıl verim çok iyi. Evin ihtiyacı kadar ayırıyoruz, kalanları da satıyoruz." dedi.