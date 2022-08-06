Van haberleri! Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı Van gündem haberi | Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı. Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 1 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen 72 operasyonda 106 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz sigara, 21 litre alkol ve 477 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Güncel AA / Mesut Varol Jandarma Van Güncel Haberler

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