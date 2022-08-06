Van haberleri! Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı - Haberler

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Van haberleri! Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van haberleri! Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van gündem haberi | Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen 72 operasyonda 106 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz sigara, 21 litre alkol ve 477 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

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