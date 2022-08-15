Haber : Van haberleri... Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberleri... Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Van haberleri... Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Van habere göre Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize ettiği belirlenen N.K'yı, Erciş'te yolculuk yaptığı araçta yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K, tutuklandı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Ağrı Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title