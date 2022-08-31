Van haberleri: Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı Güncel Haberler Van gündem haberi: Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince Erciş ilçesinde yakalandı. Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince Erciş ilçesinde yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan aranan Ş.İ.Ş, ilçenin Aşağıçökek Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Jandarma Van Güncel Haberler

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