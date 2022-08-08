Van haberleri: Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı Van yerel gündem haberine göre Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 31 Temmuz-07 Ağustos tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi yakalandı. Operasyonlarda, çalıntı bisiklet, 4 cep telefonu, bıçak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Güncel AA / Emre Ilıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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