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Van haberleri... Van'da cadde ve refüjler ağaçlandırılıyor

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Van haberleri... Van'da cadde ve refüjler ağaçlandırılıyor

Gelen Van haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi kentte cadde ve refüjlere ağaç dikti.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte cadde ve refüjlere ağaç dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin daha yeşil görünmesi ve güzelleştirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kazım Karabekir ve Şabaniye caddeleri ile Edremit TOKİ'deki cadde ve refüjlere mevsim şartlarına uygun 455 ağaç ve 78 bin çalı bitkisi dikimi yaptı.

Ağaçlandırma çalışmaları kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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