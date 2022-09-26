Van haberleri! Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Van haber... Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Necat Hazar Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van haberleri! Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.