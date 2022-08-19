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Van haberleri | Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Van haberleri | Van'da 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

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Van gündem haberine göre Van'da üç hırsızlık olayının faili yakalandı.

Van'da üç hırsızlık olayının faili yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu bisiklet, Özel Rehabilitasyon Merkezinde görevliye ait çantada ve bir süpermarketin kasasından toplam 20 bin 950 lirayı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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