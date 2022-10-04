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Van haberleri: Van'da 29 araç trafikten men edildi

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Van haberleri: Van'da 29 araç trafikten men edildi

Van haberi... Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 27 Eylül-4 Ekim'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 12 bin 529 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 1671 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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