Van gündem: Van'da 11 araç trafikten men edildi

Edinilen Van gelişmesine göre Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 23-29 Ağustos'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 370 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 134 araç veya sürücüsüne yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.